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Dünya

Powerbank yangın çıkardı! Uçakta panik: Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi

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Powerbank yangın çıkardı! Uçakta panik: Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Milano-Prag seferini yapan uçağında kalkış öncesinde bir yolcunun el bagajındaki powerbank nedeniyle yangın çıktı. Olay sebebiyle yolcuların tahliye edildiği ve Milano Malpensa Havalimanı’nın kısa süre uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, 146 kişiyle Milano'dan Çekya'nın başkenti Prag'a gitmeye hazırlanan EasyJet'in A320 tipi uçağında Malpensa Havalimanı’nın bağlantı yolunda ilerlediği sırada yerel saatle 17.31'de (TSİ 18.31) yangın çıktığı ifade edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebiyle acil durum prosedürlerinin ivedi şekilde devreye sokulduğu ve yolcuların acil durum tahliye kaydırakları aracılığıyla uçaktan tahliye edildikleri belirtildi. Tahliye sırasında hafif yaralanan iki kişi haricindeki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik protokollerinin uygulanabilmesi amacıyla Malpensa Havalimanı'nda operasyonların geçici olarak durdurulduğu ve bir saat sonra durumun normale döndüğü belirtildi.

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YANGIN SEBEBİ POWERBANK!

Uçaktaki yangına bir yolcunun el bagajındaki taşınabilir şarj cihazının (powerbank) neden olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının da Malpensa Havalimanı'nda taksi yaparken "OE-IVS" tescilli A320 uçağında çıkan yangının ardından güvenlik soruşturması başlatılması talimatını verdiği kaydedildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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