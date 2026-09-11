Adıyaman'da acı olay! Dede, torununu yanlışlıkla öldürdü

Adıyaman’da Y.B. isimli şahıs, domuza ateş etmek isterken kazara 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.'yi vurdu. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarındaki Şeytan Köprüsü mevkiinde mısır tarlasında bulunan Y.B. isimli şahıs, önlerine çıkan domuzlara tüfekle ateş ettiği sırada yanlışlıkla yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.’yi vurdu.

Adıyamanda acı olay! Dede, torununu yanlışlıkla öldürdü

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi hastene morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası