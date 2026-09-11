Bursa’da eşine saldırdığı iddia edilen Selim A., olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Biber gazıyla müdahale edilen Selim A. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde Selim A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Önce eşine, sonra polise saldırdı! Biber gazıyla durduruldu

POLİSLERE SALDIRDI, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahale ettiği sırada saldırgan, bu defa ekiplere doğru hamle yaptı. Polislere saldıran şüpheli, ekiplerin biber gazıyla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Selim A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin daha önce madde kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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