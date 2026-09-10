İsmail Kartal'a su şişesi atan şahıs tespit edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atan şahsa seyirden men tedbiri uygulandığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu istifa eden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldığı ortaya çıktı.

SEYİRDEN MEN CEZASI

Kartal'ın istifası Başkan Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmezken deneyimli çalıştırıcıya su şişesi atan şahsa seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası