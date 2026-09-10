Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 kişi tutuklandı

Ahbap Derneği dosyası kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 29 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

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Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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