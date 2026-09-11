Maltepe'de kiracının 2 kişiyi öldürdüğü dehşette ayrıntılar ortaya çıktı! '500 bin dolar' detayı

Dün İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan kiracı Mehmet Taşkaya'nın, 20 yıldır binayı çekip çevirdiği ve Almanya'daki ev sahipleri adına evlerle ilgilendiği ortaya çıktı. Olay günü ise Taşkaya ve öldürdüğü ev sahipleri arasında 500 bin dolarlık bir alacak verecek tartışması çıktığı öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de dün saat 13.10 sıralarında çıkan silahlı kavgada kiracı Mehmet T.'nin (63) açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HER SANİYESİ DEHŞET

Saldırgan özel harekat ekipleri tarafından ele geçirilirken dehşet veren görüntülerde; silahla yaralanan talihsiz kadının koşarak kaçmaya çalıştığı ancak yere düştüğü; bu esnada saldırgan Mehmet T.'nin yere düşen Nursen A.'nın başına gelerek yeniden ateş açtığı korkunç anlar yer aldı.

Maltepede kiracının 2 kişiyi öldürdüğü dehşette ayrıntılar ortaya çıktı! 500 bin dolar detayı

20 YILDIR BİNAYLA O İLGİLENİYORMUŞ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre kan donduran olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.

Maltepede kiracının 2 kişiyi öldürdüğü dehşette ayrıntılar ortaya çıktı! 500 bin dolar detayı

500 BİN DOLAR KAVGASI YAPMIŞLAR

Taşkaya'nın binaya 500 bin dolar masraf yaptığı ve olay günü de tartışmanın da bunun üzerine çıktığı vurgulandı. Ayrıca saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Maltepede kiracının 2 kişiyi öldürdüğü dehşette ayrıntılar ortaya çıktı! 500 bin dolar detayı

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şahsın evinden ise resmen cephanelik çıktı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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