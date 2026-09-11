A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Organizasyonun ilk karşılaşmasında Almanya'ya 3-1 kaybeden Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ikinci sınavında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler şimdi "Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası maç takvimi...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Milliler, mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. BT Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-23 kazanan Türkiye, mücadelede 1-0 öne geçti. Ancak Almanya ikinci setten itibaren üstünlüğü eline aldı. Almanya ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci grup maçında Fransa ile karşılaşacak. Fransa-Türkiye mücadelesi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

12 Eylül 2026

17.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

13 Eylül 2026

17.00 İsviçre-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

14 Eylül 2026

20.00 Romanya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

16 Eylül 2026

17.00 Türkiye-Letonya (TRT Spor)

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası maç takvimi

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar (Kaptan) - Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija - Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram - Gökçen Yüksel - Cafer Kirkit - Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Tümer - Ahmet Samet Baltacı - Marko Matic - Yunus Emre Tayaz

Liberolar: Berkay Bayraktar - Abdulsamet Yalçın

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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