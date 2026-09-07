Karşı şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu! O anlar araç kamerasında
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Artvin-Şavşat kara yolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsünün, önündeki aracı sollamak amacıyla hatalı şekilde karşı şeride geçmesi muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü Zafer Aydınlı'nın dikkati ve son anda yaptığı ani fren sayesinde kafa kafaya çarpışmanın kıl payı atlatıldığı o korku dolu anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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