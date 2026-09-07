Karşı şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu! O anlar araç kamerasında

Kaydet

Artvin-Şavşat kara yolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsünün, önündeki aracı sollamak amacıyla hatalı şekilde karşı şeride geçmesi muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü Zafer Aydınlı'nın dikkati ve son anda yaptığı ani fren sayesinde kafa kafaya çarpışmanın kıl payı atlatıldığı o korku dolu anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası