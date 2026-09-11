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Dünya

Kudüs'te pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış

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Kudüs'te pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış

İsrail’in Kudüs kentinde, marketlerde satılan bebek mamalarına sakinleştirici ve anestezik ilaçlar enjekte ederek çocukların zehirlenmesine yol açan 41 yaşındaki İsrailli zanlı gözaltına alındı.

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Kan donduran olay, geçtiğimiz haziran ayında beş bebeğin aşırı halsizlik ve uyuşukluk şikayetleriyle hastaneye kaldırılması üzerine ortaya çıktı. Jerusalem Post’un aktardığına göre, bebeklere yapılan kan testlerinde ve tükettikleri Prinok marka meyve püresi kavanozlarında klonazepam ve lorazepam gibi güçlü sakinleştirici maddeler tespit edildi.

İSRAİLLİ ŞÜPHELİ MÜDAHALE ETMİŞ

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, iki süpermarket zincirinin iki şubesinden alındığı tespit edilen bu mamalara İsrailli Yan Shemla’nın müdahale ettiğini ve kavanozları tekrar raflara koyduğunu belirledi.

Kudüste pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış
Başlık ResmiKudüste pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış

ÜRÜNLER ÜLKE GENELİNDE TOPLATILMADI

Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve teknik takip sonucunda zanlı evinde yakalandı. Sağlık Bakanlığı olayın yaşandığı iki mağazayı kapatırken, durumun yerel bir müdahaleden ibaret görülmesi sebebiyle ürünlerin ülke genelinde toplatılmasına gerek duyulmadı.

Kudüste pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış
Başlık ResmiKudüste pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış

BEBEKLER TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan bebekler sağlıklarına kavuşarak taburcu edilirken, zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Polis, suçlamalara ilişkin kesin deliller toplamak amacıyla şüphelinin gözaltı süresinin uzatılmasını talep etti. Resmi makamlar zanlının bunu hangi gerekçeyle yaptığına dair henüz bir açıklama yapmazken, perşembe günü mahkemeye çıkarılacak olan şüpheli hakkında iddianame hazırlanması bekleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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