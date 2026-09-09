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Spor

Trabzonspor yönetimi frene bastı! Çimşir'e gün doğdu

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Trabzonspor yönetimi frene bastı! Çimşir'e gün doğdu
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor yönetimi frene bastı! Çimşire gün doğdu

Bordo mavili yönetim, millî araya kadar Çimşir’le yola devam etmeyi düşünüyor. Alınacak sonuçlara göre yeniden değerlendirme yapılacak.

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Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0’lık galibiyetin yanı sıra oynattığı futbolla takdir topladı. Hoca arayışındaki yönetim, ortaya çıkan tablonun ardından frene basma kararı aldı.

Kritik bir süreçte koltuğa oturan Çimşir, kısa sürede takıma aşıladığı enerji ve öz güvenle Fırtına’nın üstündeki kara bulutları dağıttı. Gençlerbirliği maçında alınan 5-0’lık galibiyet yüzleri güldürdü.

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Oyuncuların yeniden ayağa kalkmasını sağlayan bu galibiyet, yönetim tarafından da takdirle karşılandı. Maçtan sonra Hüseyin Çimşir’i arayıp tebrik eden başkan Ertuğrul Doğan, “Böyle devam edin” diyerek Konyaspor maçında da başarılı hocanın takımın başında olacağını teyit etmiş oldu.

Öte yandan uzun zamandır Francesco Farioli'nin ekibinde analiz sorumluluğu görevini yürüten Osman Kul Trabzonspor teknik ekibine dahil edildi.

Trabzonspor yönetimi frene bastı! Çimşire gün doğdu
Başlık ResmiTrabzonspor yönetimi frene bastı! Çimşire gün doğdu

HIZLI VE ÖFKELİ

Fatih Tekke döneminde topa sahip olma ve pozisyona girme konusunda zafiyet yaşayan bordo mavili oyuncular, Hüseyin Çimşir’le âdeta coştu. Agresif bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Çimşir’le bambaşka bir kimliğe büründü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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