Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi, ikinci sezon çekimlerinin başlamasıyla yeniden gündeme geldi. TRT 1'in cuma akşamları yayınlanan dizisinde yeni bölümler için hazırlıklar hızlanırken, setten gelen ilk kare de izleyiciyle buluştu. Taşacak Bu Deniz 2. sezon başlangıç tarihi ve yeni bölüm takvimi yakından takip ediliyor.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için bekleyiş sürerken dizinin yeni sezon çekimleri 11 Eylül Cuma günü başladı. OGM Pictures imzalı yapımın setinden paylaşılan ilk karede Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Ava Yaman yer aldı. 5 Haziran'da 31. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ekranlara dönüşü için gözler yeni yayın dönemine çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon çekimleri 11 Eylül 2026 itibarıyla başladı. İkinci sezonun ilk set gününde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, Adil rolündeki Ulaş Tuna Astepe ve Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın yer aldığı ilk klaketli kare paylaşıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin ekrana dönüşü için hazırlık süreci de resmen hız kazandı.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon çekimleri başladı

Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunu 5 Haziran Cuma günü yayınlanan 31. bölümüyle tamamlamıştı. Dizinin ikinci sezonda da cuma akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon çekimleri başladı

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON TARİHİ

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunun ilk bölüm tarihi henüz netleşmedi. Yeni sezon öncesinde çekimlerin başlaması, dizinin ekranlara dönüşü için son hazırlık aşamasına geçildiğini gösterdi. İlk sezonda Esme, Adil ve Eleni çevresinde ilerleyen hikaye, 31. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından ikinci sezonda kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümlerde diziye yeni dahil olan Emriye Hala'nın hikayede etkili olması beklenirken, ikinci sezonun oyuncu kadrosu ve yeni karakterlerine ilişkin gelişmeler de takip ediliyor.

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