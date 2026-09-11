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Spor

Fenerbahçe gözünü dünyaca ünlü teknik adama dikti

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Fenerbahçe gözünü dünyaca ünlü teknik adama dikti

Teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal'ı kararından döndüremeyen Fenerbahçe'de, teknik adamlık görevi için en büyük adayın İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte olduğu ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından hocalık görevi için çalışmalar başlıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY CONTE

Beinsports'un haberine göre, yönetimin bundan sonraki süreçte yabancı teknik direktör adayları üzerinden ilerlemesi beklenirken listenin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle resmi görüşme ya da temas gerçekleştirmedi.

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Fenerbahçe'nin önündeki iki resmi karşılaşmaya Dirk Kuyt yönetiminde çıkması beklenirken milli arayla birlikte oluşacak yaklaşık 2,5-3 haftalık süreçte yeni teknik direktörün belirlenmesinin planlandığını ifade edildi.

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İTALYA HOCA İLE TEMAS KURULACAK

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin yabancı teknik direktör adayları arasında Conte'yi öncelikli isim olarak değerlendirdiğini ve sarı lacivertlilerin İtalyan teknik adamla temas kurarak anlaşma zemini arayacağını aktardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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