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Sevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?

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Sevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?

Sevdan Bir Ateş Hüma karakteri, dizinin ilk bölümüyle birlikte hikayenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Leyla ile birlikte yıllardır Halep'te yaşayan küçük Hüma'nın geçmişi, kimin kızı olduğu ve Mirza ile arasındaki bağ, dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacak sırların merkezinde yer alıyor. Hüma'yı canlandıran çocuk oyuncu Beyza Karabacak'ın yaşı ve hayatına ilişkin bilgiler de dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor.

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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, Mirza ve Leyla'nın yedi yıl önce yarım kalan hikayesini yeniden karşı karşıya getirirken bu geçmişin en önemli parçalarından biri Hüma oluyor. Dizide konuşmayan ve yaşadıklarını sessizce gözlemleyen küçük Hüma'nın Mirza'nın hayatına girmesiyle Kozaklı ailesindeki dengelerin de değişmesi bekleniyor.

Sevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?

SEVDAN BİR ATEŞ HÜMA KİM, GERÇEK ADI NE?

Sevdan Bir Ateş dizisindeki Hüma, Leyla'nın 6 yaşındaki kızıdır. Yedi yıl önce Mirza ile evlenmesine kısa süre kala ortadan kaybolan Leyla'nın hayatında Hüma'nın önemli bir yeri bulunuyor. Yaşadığı travmanın ardından konuşmayı bırakan Hüma, sessiz ve içine kapanık bir çocuk olarak hikayeye dahil oluyor. Çevresinde yaşananları dikkatle takip eden Hüma'nın sessizliği, karakterin hikayesindeki önemli unsurlardan biri. Hüma karakterini Beyza Karabacak canlandırıyor.

Sevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş Hüma kim, Beyza Karabacak kaç yaşında?

BEYZA KARABACAK KAÇ YAŞINDA?

Sevdan Bir Ateş'in Hüma'sı Beyza Karabacak, 25 Mayıs 2021 doğumlu ve Eylül 2026 itibarıyla 5 yaşında. Beyza Karabacak, Sevdan Bir Ateş'in geniş oyuncu kadrosundaki çocuk oyunculardan biri olarak ekrana geliyor. CNP Film imzalı dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlenirken senaryo ve hikayeyi Eda Tezcan ile Selda Akın kaleme alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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