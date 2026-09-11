Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi: Terörsüz ortam bölgeye istikrar getirecek

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada bölgenin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Terörsüz bir ortamla birlikte Türkiye’nin yanı sıra Suriye ve Irak’ta da istikrarın sağlanmasının bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Fidan, yatırımcıların ilgisinin ciddi şekilde artacağını söyledi. "Yapacaklarımızın çok daha başındayız" diyen Fidan, terörün sona ermesiyle birlikte bölgenin ekonomik ve kalkınma performansının mevcut seviyenin katbekat üzerine çıkacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Ulu Camii’nde cuma namazını kılan Fidan, daha sonra kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Fidan, ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’na geçti.

Burada partililere hitap eden Fidan, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı kimlik ve demokratikleşme sorunlarının ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini de olumsuz etkilediğini söyledi.

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12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı, kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan duruşun ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını geriye götürdüğünü anlatan Bakan Fidan şöyle devam etti:

‘’ 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. 12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı, kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan duruş, ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını aklınıza ölçülebilen ne parametre geliyorsa hepsini geriye götürdü. Hiçbirini ileriye götürmedi. Tabii çok şükür AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten, kimlik inkarının ortadan kalkması, bütün vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık çerçevesinde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için kendi etnik kimliğinden, inancından bağımsız olarak eşit muamele görmesi prensibi bizim, yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuştur değerli arkadaşlar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakırdan seslendi: Terörsüz ortam bölgeye istikrar getirecek

AK Parti'nin yaptığın önemli şey, toplumsal gerçekliği devletin yönetimine, anayasanın kodlarına, meclisten geçen kanunlara taşımak oldu. Bu olduğu zaman, yani toplumla devlet arasındaki zihin, kalp ve akıl uyuşması yaşandığı zaman zaten önümüzde değerli bir şey kalıyor, kalkınmayla ilgili, gelişmeyle ilgili, moderniteyle ilgili, kültürle ilgili, eğitimle ilgili diğer sorunların çözülmesi.’’

"SÜREÇ 13 YIL ERTELENDİ"

Demokratik reformlarla ilgili adımların en büyüğünün 2013 yılı itibarıyla atıldığını vurgulayan Bakan Fidan, ‘’Dil, Kürtçe eğitimle ilgili büyük bir adım atıldı. Yani kimlik inkarıyla ilgili mevzuatta olabilecek ne varsa onların hepsinin ortadan temizlendiği, aslında sosyolojiyle ve devlet mevzuatının buluştuğu bir gerçek alana döndüğümüz andan itibaren ortada aslında büyük bir siyasal dayanak olmaması gerekiyordu.

Fakat tabii bizim uzun yıllardır bir de siyasal şiddetin terör formunda Türkiye'de ve Türkiye'nin ötesinde yer buluyor olması, Türkiye'de cereyan eden siyasal gerçeklikle bir türlü bir senkronizasyon kuramaması, daha çok Türkiye'de olana değil de bölgede olması muhtemel krizlere bakan bir perspektifle, olaylara bakan bir yaklaşım mevcut, sürecin tabii hayata geçişini bir 13 yıl daha ertelemiş oldu" şeklinde konuştu.

İSTİKRAR TÜM BÖYLE BÖLGEYE GELECEK

Diyarbakır’ın tarihî olarak Irak'la, Suriye'yle buradaki kültürel havzayla, ekonomik havzayla da çok yakın ilişkisi olan bir coğrafi durum olduğunu belirten Bakan Fidan, konuşmasına şöyle devam etti:

''Şimdi inşallah sadece Türkiye'de değil, hem Suriye'de hem Irak'ta siyasal istikrarın, barışın, huzurun olduğu bir noktada sadece Türkiye'de yaptığımız reformlardan ve girişimlerden hareketle değil, bu bölgesel politikalardan dolayı da oradaki işbirliklerimizden dolayı da buradaki ekonominin inanılmaz şekilde ayağa kalkacağını göreceğiz.

Sadece Türkiye'deki sorunu değil, terörsüz bölge, perspektifi adı altında esas itibariyle Suriye'nin de istikrarına, Irak'ın da istikrarına olacak, siyasal şiddeti ortadan kaldıracak bir düzeni artık bölgemize getirmek lazım.

"VAN'DAN MALATYA'YA BAKARAK DURARAK GELDİM"

Bakın son 40 yıldır bu bölge sürekli Irak, Suriye, Türkiye'nin belli bir kısmı sürekli, savaşla, kanla, terörle anılır halde. Buraya ekonomi gelmesi, yatırım gelmesi, ekonomik kalkınma olması gerçekten güç. Buna rağmen AK Parti iktidara geldiği andan itibaren inanılmaz bir şekilde altyapı sorunlarını çözdü. Normalde hep uçakla gelip gidiyoruz. Şimdi geçen Ahlat'taki etkinlikten sonra dedim ki karayoluyla kendim araba sürerek arkadaşlarla beraber döneyim. Oradan Van Gölünün etrafından, Muş'a, Muş'tan Solhan'a, Solhan'dan Bingöl'e, Bingöl'den Elazığ'a, Elazığ'dan Malatya'ya kadar kendim arabayı kullanarak, her tarafa bakarak, durarak geldim.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakırdan seslendi: Terörsüz ortam bölgeye istikrar getirecek

Çünkü şehirlerde bulunuyoruz ama şehirlerarası yollar nasıl. Köyler nasıl. İlçeler nasıl. Yani bunu da yerinde görmek lazım. Bakın sizler bölgenin insanısınız. Vekilimle de görüşmüştük buraya gelmeden önce. Yani gerçekten 25 sene önceki durumla şimdiki durum inanılmaz derecede farklı. Bir defa duble yollar. Artık kerpiç evler görmüyoruz. Ekonomik gelişmişliğin göstergesi olan, evlerin durumu, yolun durumu, altyapının durumu.

"YATIRIMCILARIN İLGİSİ BÖLGEYE ARTACAK"

Diyarbakır'a havadan baktığımız zaman o şehirciliğin gelişmiş olması, yeni Diyarbakır yeni yerleşimler, aynı şekilde Muş'ta, Elazığ'da, Bingöl'de, Solhan'da, yani, Ahlat'ta bütün bunları görüyoruz. Ben sadece bölge insanının değil, hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırımcılarımızın hem de yurt dışından yatırımcılarımızın buraya çok ciddi ilgi döneceğini düşünüyorum.

Dediğim gibi inşallah sadece Türkiye değil, Irak ve Suriye denklemini de istikrar içerisinde yürüttüğümüz zaman, yani Suriye'de huzur olduğu zaman Suriye'nin tamamını kastediyorum. Irak'ın tamamında huzur olduğu zaman, artık bölgedeki bütün halklar, devletler yollarına barış, huzur ve kalkınma içerisinde devam edecekler. Bizim, buna ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Silvan Barajı'nın durumuyla da ilgili, gerçekten, çok umut verici bilgiler aldım. Burada barajımızın hani müştemilatıyla, çevre tünelleriyle beraber bitmesi, Dicle Barajı ve Kral Kızı barajlarının ilave tesislerinin bitmesiyle Bakanımızın söylediği yaklaşık dört milyon dönüm bir ilave alanın yani sıfırdan sulanması değil de daha iyi sulanması ve ürünün iki, iki buçuk misli artması söz konusu olacak.

Rusya Ukrayna savaşına baktığınız zaman ortaya bir Karadeniz'deki deniz trafiğinin inkıta uğramasından dolayı kimsenin şu ana kadar farkına varmadığı bir şey çıktı. Ukrayna'da ve Rusya'da üretilen buğday dünya marketlerine gidemiyor. İnanılmaz bir gıda fiyatlarında yükselme var. Sadece fiyat değil, bazı yerlerde olay gıda güvenliğini tehdit eder boyuta geldi. Biz, Silvan Barajı'nın, Dicle Barajı'nın ve Kral Kızı Barajının bütün bu müştemilatlarıyla beraber, ek tesisiyle beraber, tünelleri ve sulama tesisiyle beraber bittiği zaman yani Türkiye'nin gıda güvenliğine de inanılmaz katkılar sağlayacağını ve gıda güvenliği açısından Türkiye'yi çok üst noktaya taşıyacağını değerlendiriyoruz.’’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakırdan seslendi: Terörsüz ortam bölgeye istikrar getirecek

''YAPACAKLARIMIZIN ÇOK DAHA BAŞINDAYIZ’"

Diyarbakır'la ilgili, Türkiye'yle ilgili yapacaklarının çok daha başında olduklarına değinen Bakan Fidan, ‘’Cumhurbaşkanımız inşallah başımızda olduğu sürece bu konudaki hizmetlerimiz aksamadan devam edecek. İnşallah üzerimizde kara bulut gibi dolaşan, bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı, artık her şeyin medeni bir şekilde anlaşarak, konuşarak halledildiği bir ortama da döndüğümüz andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun ekonomik durumunu ben yani kat be kat üstünde bir performans sergileyebileceğimizi görüyorum.

Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum. Bunu mümkün kılan bütün, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yani bölge halkının bu konuya sonuna kadar sahip çıkması, desteklemesi, aklı selimi ayakta tutması gerçekten önemliydi. Bu konuda ortaya koyduğunuz çaba her türlü takdirin üstünde’’ dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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