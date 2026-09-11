Esenyurt'ta korkunç olay! Apartman görevlisi çocukları kurtarmak isterken canından oldu

9 katlı apartmanda asansörde mahsur kalan çocuklara müdahale eden apartman görevlisi, asansörün aniden hareket etmesiyle kat arasında sıkıştı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta yaşandı.

Esenyurtta korkunç olay! Apartman görevlisi çocukları kurtarmak isterken canından oldu

ÇOCUKLARI KURTARMAK İSTERKEN SIKIŞTI

9 katlı apartmanda görev yapan bir kişi, asansörde kalan çocukları kurtarmak için müdahale ettiği sırada asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurtta korkunç olay! Apartman görevlisi çocukları kurtarmak isterken canından oldu

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, apartman görevlisi vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörle kat arasında sıkışan adam yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili herhangi bir ihmal olup olmadığı yönünde inceleme başlattığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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