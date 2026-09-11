İsmail Kartal sonrası takımın başına geçecek isim belli oldu

Fenerbahçe'de istifa kararı aldıktan sonra ikna edilemeyen İsmail Kartal ile yollar ayrılırken Gaziantep FK ile oynanacak lig maçında takımın başında yardımcı çalıştırıcı Dirk Kuyt olacak.

Fenerbahçe'de Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından beklenmedik bir şekilde istifasını açıklayan ve yönetimin tüm çabasına rağmen kararından dönmeyen İsmail Kartal ile yolları ayrıldı.

ŞAŞIRTAN İSTİFA

Sarı lacivertlileri 18 yıl sonra Devler Ligi'ne taşıyarak büyük bir başarıya imza atan deneyimli teknik adam, derbi yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Roma maçında yaşanan son hadise bardağı taşardı.

Roma ile 1-1 berabere biten maçın ardından sürpriz bir şekilde istifasını duyuran Kartal, kararını geri dönmemek üzere aldığını belirtirken Başkan Aziz Yıldırım istifanın kabul edilmediğini, görevinin başında olduğunu kaydetti.

İsmail Kartal

ÇETİN İLE KARTAL GÖRÜŞTÜ

Kartal'ın antrenmana çıkmaması üzerine Anadolu Kavağı'ndaki evine giden Sportif Direktör Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirirken deneyimli çalıştırıcı kararından geri dönmedi.

KARTAL İKNA EDİLEMEDİ

İkna çabalarının sonuçsuz kalmasının İsmail Kartal ile yollar ayrılırken sarı lacivertlilerin ligdeki Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı karşılaşmada takımın başında kimin olacağı netleşti.

Dirk Kuyt

TAKIMIN BAŞINDA KUYT OLACAK

Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başında Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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