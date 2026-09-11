Şarkıcı Nev kaç yaşında, gerçek adı ne? Nev'in son sağlık durumu

Şarkıcı Nev'in yaşı, gerçek adı ve hayatı, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu. "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev'in müzik kariyerinin yanı sıra son sağlık durumu da yakından takip ediliyor.

Şarkıcı Nev, yoğun bakımda tedavi gördüğüne ilişkin haberlerin ardından gündeme geldi. Uzun yıllardır "Nev" adıyla müzik dünyasında yer alan sanatçının gerçek ismi ve kaç yaşında olduğu araştırılırken, sağlık durumuna ilişkin peş peşe yeni bilgiler paylaşıldı. 2000'li yılların başından itibaren birçok albüm ve şarkıya imza atan şarkıcının hayatı ve tedavi sürecindeki son gelişmeler merak ediliyor.

ŞARKICI NEV KAÇ YAŞINDA, GERÇEK ADI NE?

Şarkıcı Nev'in gerçek adı Nevzat Doğansoy. 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, Eylül 2026 itibarıyla 57 yaşında. Müziğe küçük yaşlarda mandolinle başlayan Nev, üniversite yıllarında elektro gitara yöneldi.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, ilk solo albümü "Her Şeye Rağmen" ile 2000'li yılların başında geniş kitlelere ulaştı. Özellikle "Zor" şarkısı sanatçının kariyerindeki çıkış çalışmalarından biri oldu. Ardından "Sen Gibi" ve "Işığım ve Gölgem" gibi albümler yayımlayan Nev, pop-rock çizgisinin yanı sıra Türk sanat müziği eserlerini farklı düzenlemelerle yorumladığı "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle de müzik kariyerini sürdürdü.

Şarkıcı Nev kaç yaşında, gerçek adı ne? Nevin son sağlık durumu

NEV'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev'in sosyal medya hesaplarından, menajeri İlker Ercan tarafından sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastane açıklaması paylaşıldı. Açıklamaya göre Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı nedeniyle hastanenin acil servisine getirildi. İlk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçıya yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Nev'in tedavi sürecinde olumlu bir gelişme yaşandığı da duyuruldu. Hastane açıklamasında sanatçının dün itibarıyla solunum cihazından başarıyla ayrıldığı, ancak takip ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi. Nev'in sağlık durumuyla ilgili güncel ve doğrulanmış bilgilerin menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

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