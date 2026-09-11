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Akademisyenlere 'sosyal medya' yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu

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Akademisyenlere 'sosyal medya' yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu

Akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin YÖK’ün yeni bir düzenleme yaptığı yönündeki haberler gündem oldu. YÖK, kamuoyuna yansıyan yazının yeni bir kural getirmediğini açıkladı. Kurum, söz konusu görüşün bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine, mevzuat gereği verilen bir cevap olduğunu ve yalnızca bilgilendirme amacıyla üniversitelerle paylaşıldığını bildirdi.

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Akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine yönelik son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama geldi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmeler yer almıştır.

Akademisyenlere sosyal medya yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu
Başlık ResmiAkademisyenlere sosyal medya yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu
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KURAL DEĞİL GÖRÜŞ YAZISI

Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır.

Akademisyenlere sosyal medya yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu
Başlık ResmiAkademisyenlere sosyal medya yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu

Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur" ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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