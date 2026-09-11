Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMG'den 646 beygirlik özel model

Mercedes-AMG, CLE 53 temelinde geliştirdiği pist odaklı CLE 646 Special Edition modelini tanıttı. Çift turbo V8 motoru, arkadan itiş sistemi ve kapsamlı ağırlık azaltma çalışmasıyla hazırlanan otomobil yalnızca 30 adet üretilecek.

Mercedes-AMG, dört silindirli hibrit performans otomobillerine yönelik eleştirilerin ardından geleneksel AMG tutkunlarını sevindirecek özel bir model hazırladı. Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition adı verilen otomobil, markanın koleksiyonculara yönelik Mythos serisinin ikinci üyesi oldu.

CLE 53 Coupe temel alınarak geliştirilen otomobil, yalnızca daha güçlü bir motor ve aerodinamik parçalarla yetinmiyor. Aktarma sisteminden süspansiyona, gövdeden kabine kadar pek çok bölüm yeniden tasarlanmış durumda.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

ÇİFT TURBO V8 MOTOR 646 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

CLE 646’nın kaputunun altında M177 Evo kodlu 4.0 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Ünite 646 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

Güç, dokuz ileri AMG Speedshift otomatik şanzıman ve elektronik kontrollü sınırlı kaydırmalı diferansiyel üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor.

Standart CLE 53’te kullanılan 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sisteminin kaldırılması, CLE 646’ya daha geleneksel ve pist odaklı bir AMG karakteri kazandırıyor.

Mercedes-AMG CLE 646, 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede çıkıyor. Otomobilin 200 km/s hıza ulaşması 11,4 saniye sürerken elektronik olarak sınırlandırılan azami hız 310 km/s olarak açıklanıyor.

CLE 646’nın V8 sesini daha belirgin hâle getirmek amacıyla Akrapovič imzalı titanyum egzoz sistemi de tercih edilmiş.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

STANDART CLE 53’TEN 170 KİLOGRAM DAHA HAFİF

CLE 646’nın geliştirilmesi sırasında yalnızca motor gücüne odaklanılmamış. Kaput, tavan, ön çamurluklar, tampon parçaları, marşpiyeller, arka difüzör ve kanat dahil çok sayıda gövde bileşeni karbon fiberden üretilmiş.

Arka yan camlar ve arka camda polikarbon kullanılırken arka koltuklar, bazı konfor donanımları ve ses yalıtım malzemeleri otomobilden çıkarılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda standart modele kıyasla yaklaşık 170 kilogram tasarruf sağlanmış. Otomobilin sürüşe hazır ağırlığı 1.895 kilogram olarak açıklanıyor.

Arka koltukların bulunduğu bölümde takla koruma kafesi ve emniyet kemeri barı yer alıyor. Sabit sırtlıklı yarış koltukları, altı noktalı emniyet kemerleri ve karbon fiber kabin parçaları pist odaklı karakteri tamamlıyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

250 KİLOGRAMDAN FAZLA YERE BASMA KUVVETİ

CLE 646’nın aerodinamik parçaları yalnızca görsel amaç taşımıyor. Elle ayarlanabilen ön difüzör, yeniden tasarlanan taban panelleri, çamurluk hava çıkışları ve ayarlanabilir arka kanat, otomobilin pist performansına doğrudan katkıda bulunuyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

Mercedes-AMG’ye göre aerodinamik paket, 310 km/s azami hızda 250 kilogramdan fazla yere basma kuvveti oluşturuyor. Gövdede Mojave Silver Magno ve Obsidian Black Magno renklerini bir araya getiren iki tonlu özel boya kullanılıyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

ÜRETİLECEK 30 OTOMOBİLİN TAMAMI SATILDI

Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition, tavansız ve ön camsız PureSpeed’in ardından Mythos koleksiyonunun ikinci modeli oldu. PureSpeed’den 250 adet üretilirken CLE 646’nın üretimi yalnızca 30 otomobille sınırlandırıldı.

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