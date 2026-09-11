Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMG'den 646 beygirlik özel model

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMG'den 646 beygirlik özel model

Mercedes-AMG, CLE 53 temelinde geliştirdiği pist odaklı CLE 646 Special Edition modelini tanıttı. Çift turbo V8 motoru, arkadan itiş sistemi ve kapsamlı ağırlık azaltma çalışmasıyla hazırlanan otomobil yalnızca 30 adet üretilecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Mercedes-AMG, dört silindirli hibrit performans otomobillerine yönelik eleştirilerin ardından geleneksel AMG tutkunlarını sevindirecek özel bir model hazırladı. Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition adı verilen otomobil, markanın koleksiyonculara yönelik Mythos serisinin ikinci üyesi oldu.

CLE 53 Coupe temel alınarak geliştirilen otomobil, yalnızca daha güçlü bir motor ve aerodinamik parçalarla yetinmiyor. Aktarma sisteminden süspansiyona, gövdeden kabine kadar pek çok bölüm yeniden tasarlanmış durumda.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model
Başlık ResmiSadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

ÇİFT TURBO V8 MOTOR 646 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

CLE 646’nın kaputunun altında M177 Evo kodlu 4.0 litrelik çift turbo V8 motor bulunuyor. Ünite 646 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

Güç, dokuz ileri AMG Speedshift otomatik şanzıman ve elektronik kontrollü sınırlı kaydırmalı diferansiyel üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor.

Standart CLE 53’te kullanılan 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sisteminin kaldırılması, CLE 646’ya daha geleneksel ve pist odaklı bir AMG karakteri kazandırıyor.

Mercedes-AMG CLE 646, 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede çıkıyor. Otomobilin 200 km/s hıza ulaşması 11,4 saniye sürerken elektronik olarak sınırlandırılan azami hız 310 km/s olarak açıklanıyor.

CLE 646’nın V8 sesini daha belirgin hâle getirmek amacıyla Akrapovič imzalı titanyum egzoz sistemi de tercih edilmiş.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model
Başlık ResmiSadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

STANDART CLE 53’TEN 170 KİLOGRAM DAHA HAFİF

CLE 646’nın geliştirilmesi sırasında yalnızca motor gücüne odaklanılmamış. Kaput, tavan, ön çamurluklar, tampon parçaları, marşpiyeller, arka difüzör ve kanat dahil çok sayıda gövde bileşeni karbon fiberden üretilmiş.

Arka yan camlar ve arka camda polikarbon kullanılırken arka koltuklar, bazı konfor donanımları ve ses yalıtım malzemeleri otomobilden çıkarılmış. Yapılan çalışmalar sonucunda standart modele kıyasla yaklaşık 170 kilogram tasarruf sağlanmış. Otomobilin sürüşe hazır ağırlığı 1.895 kilogram olarak açıklanıyor.

Arka koltukların bulunduğu bölümde takla koruma kafesi ve emniyet kemeri barı yer alıyor. Sabit sırtlıklı yarış koltukları, altı noktalı emniyet kemerleri ve karbon fiber kabin parçaları pist odaklı karakteri tamamlıyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model
Başlık ResmiSadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

250 KİLOGRAMDAN FAZLA YERE BASMA KUVVETİ

CLE 646’nın aerodinamik parçaları yalnızca görsel amaç taşımıyor. Elle ayarlanabilen ön difüzör, yeniden tasarlanan taban panelleri, çamurluk hava çıkışları ve ayarlanabilir arka kanat, otomobilin pist performansına doğrudan katkıda bulunuyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model
Başlık ResmiSadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

Mercedes-AMG’ye göre aerodinamik paket, 310 km/s azami hızda 250 kilogramdan fazla yere basma kuvveti oluşturuyor. Gövdede Mojave Silver Magno ve Obsidian Black Magno renklerini bir araya getiren iki tonlu özel boya kullanılıyor.

Sadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model
Başlık ResmiSadece 30 adet üretilecek! Mercedes-AMGden 646 beygirlik özel model

ÜRETİLECEK 30 OTOMOBİLİN TAMAMI SATILDI

Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition, tavansız ve ön camsız PureSpeed’in ardından Mythos koleksiyonunun ikinci modeli oldu. PureSpeed’den 250 adet üretilirken CLE 646’nın üretimi yalnızca 30 otomobille sınırlandırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
4'ÜNCÜ KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
4'ÜNCÜ KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
Fenerbahçe'de "istifa" bilmecesi sona erdi
Emin olmak
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
YENİ HOCA MİLLİ ARADA NETLEŞECEK
YENİ HOCA MİLLİ ARADA NETLEŞECEK
F.Bahçe gözünü dünyaca ünlü isme dikti
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
ITALIANO'NUN KADRO TERCİHİ
ITALIANO'NUN KADRO TERCİHİ
Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı 11'i açıklandı
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Dilek Kalkan soruşturmasında 7 gözaltı
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
SADECE 15 MODEL KALDI!
SADECE 15 MODEL KALDI!
Sıfır SUV almak isteyenler dikkat
EL NINO VURDU!
EL NINO VURDU!
Fiyatı yüzde 30 yükseldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Akademisyenlere 'sosyal medya' yasağı mı geldi? YÖK tartışmalara nokta koydu
Akademisyenlere sosyal medya yasağı mı var?
Kaydet
Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi
Sevdan Bir Ateş hangi gün yayınlanıyor?
Kaydet
Fenerbahçe gözünü dünyaca ünlü teknik adama dikti
Fenerbahçe gözünü dünyaca ünlü teknik adama dikti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.