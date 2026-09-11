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Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi

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Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm tarihi, Show TV'nin yeni sezon dizisinin ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamasının ardından gündeme geldi. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımda Mirza ile Leyla'nın yıllar sonra karşı karşıya gelmesi hikayede yeni bir dönemin kapısını açtı. Sevdan Bir Ateş'in yayın günü ve 2. bölüm tarihi izleyicilerin takibinde.

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Show TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Sevdan Bir Ateş, Mirza ile Leyla'nın yarım kalan hikayesini yeniden buluşturdu. İlk bölüm finalinde yaşanan karşılaşmanın ardından gözler yeni bölüme çevrilirken 2. bölüm tanıtımı da yeni haftaya ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sevdan Bir Ateş her Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. CNP Film imzalı dizi, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Dizi yeni sezon boyunca çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak.

Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi

İlk bölümde Mirza'nın kaçırılan yeğeni Kerem'i bulmak için Halep'e gitmesi, yedi yıl önce ortadan kaybolan Leyla ile yollarının yeniden kesişmesini sağladı. Leyla'nın Hüma ile birlikte kaçmaya çalıştığı tren sahnesinde Mirza'yla karşılaşması bölümün finaline damga vurdu. İlk bölümün ardından yayınlanan yeni tanıtımla birlikte Mirza ve Leyla'nın geçmişte yarım kalan hikayesinin yeni bölümde nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi

SEVDAN BİR ATEŞ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdan Bir Ateş 2. bölümü 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi 9 Eylül'de ilk bölümüyle başladı ve kanalın yayın akışına göre yeni bölümlerin çarşamba günleri saat 20.00'de ekrana geleceği belirtildi.

Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Sevdan Bir Ateş 2. bölüm tarihi

Yeni bölüm öncesinde izleyicilerin gündeminde Mirza ile Leyla'nın yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi bulunuyor. Leyla'nın dönüşünün Mirza'nın Destan'la evlilik planlarını nasıl etkileyeceği ve Kozaklı ailesinde hangi dengeleri değiştireceği yeni bölümün öne çıkan konuları arasında. Hüma'nın hikayedeki yeri ve geçmişte yaşananlara ilişkin saklanan gerçeklerin de ilerleyen bölümlerde daha fazla açığa çıkması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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