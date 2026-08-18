Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Onur Dilber’in yeni projesi belli oldu. Diziden ayrılığıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, ATV’nin iddialı yapımı Hamal’ın kadrosuna dahil oldu.

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve aldığı yüksek reytinglerle sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından yaşanan ayrılık gelişmesiyle gündeme gelmişti.

Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber’in yeni dizisi belli oldu

Dizide sevilen Gezep karakterini üstlenen Onur Dilber’in yeni sezonda yapımda yer almayacağı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyururken, ayrılığın ardından çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Dilber’in senaryo ekibinden kendisi için daha fazla sahne talep ettiği ve set ekibiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olurken, oyuncu cephesinden ise bu iddialara yalanlama gelmişti. Öte yandan dizinin izleyicileri, sevilen oyuncunun yeniden kadroya dahil edilmesini istemişti.

HAMAL DİZİSİ KADROSUNDA

Ancak Onur Dilber’in yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncunun, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hamal dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber’in yeni dizisi belli oldu

FAHRİYE EVCEN VE OKTAY KAYNARCA DA VAR

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar’ı bir araya getirecek dizide Dilber, Mıhçı Hasan karakterine hayat verecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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