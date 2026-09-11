Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: "Paralar kripto borsalarına aktarıldı"

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ndeki “zimmet” ve “usulsüzlük” soruşturmasında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianameye giren MASAK ve KOM raporlarında, belediye kasasından çıkan milyonlarca liranın paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara ve kripto platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde gerçekleşen ihale ve organizasyon alımlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan kapsamlı iddianame, yargılamanın yapılması talebiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında 'zimmet' ve 'suça iştirak' suçlarının işlendiği kaydedildi.

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USULSÜZLÜKLER RAPORLARLA BELGELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, Bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi.

İncelemelerde, doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı

PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO VARLIK DETAYI

Ayrıca, belediye kaynaklarından paravan şirketlere aktarılan milyonlarca liralık fonun; kısa süre içerisinde nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı

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Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Zimmet’ suçu başta olmak üzere ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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