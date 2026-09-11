Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: "Paralar kripto borsalarına aktarıldı"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ndeki “zimmet” ve “usulsüzlük” soruşturmasında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianameye giren MASAK ve KOM raporlarında, belediye kasasından çıkan milyonlarca liranın paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara ve kripto platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde gerçekleşen ihale ve organizasyon alımlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan kapsamlı iddianame, yargılamanın yapılması talebiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında 'zimmet' ve 'suça iştirak' suçlarının işlendiği kaydedildi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı
Başlık ResmiTepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı
ÖNERİLEN HABERLER
Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
GÜNDEM

Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet

USULSÜZLÜKLER RAPORLARLA BELGELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, Bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi.

İncelemelerde, doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı
Başlık ResmiTepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı

PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO VARLIK DETAYI

Ayrıca, belediye kaynaklarından paravan şirketlere aktarılan milyonlarca liralık fonun; kısa süre içerisinde nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı
Başlık ResmiTepebaşı Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi tamam: Paralar kripto borsalarına aktarıldı
ÖNERİLEN HABERLER
Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu! 43 şüpheli yakalandı
GÜNDEM

Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu! 43 şüpheli yakalandı


Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Zimmet’ suçu başta olmak üzere ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
Emin olmak
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Dilek Kalkan soruşturmasında 7 gözaltı
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kartal Kayra Yılmaz:
Kartal Kayra: "Derbiyi taçlandırma adına önemliydi"
Kaydet
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta?
Kaydet
Beşiktaş'ta Nübel'den galibiyet sözleri
Beşiktaş'ta Nübel'den galibiyet sözleri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.