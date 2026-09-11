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Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!

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Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!

2026-KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecinde gözler geç başvuru tarihine çevrildi. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ortaöğretim düzeyindeki oturumu için normal başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp 8 Eylül 2026'da sona ermişti. Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman merak edilirken 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci için geri sayım başladı.

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2026-KPSS Ortaöğretim sınavına katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler ''Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman?'' sorusuna çevrildi. İşte 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi...

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül 2026'da başlayacak. 16 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'un ardından 2026-KPSS Ortaöğretim için başvuru işlemleri sona erecek.

Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci başlıyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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