Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Karaman'daki kaza kamerada! Çöp kamyonundan düşen işçiler hastanelik oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Karaman'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir iş kazası meydana geldi. Seyir halindeki çöp kamyonunun kasisten geçmesi sırasında meydana gelen sarsıntıyla dengesini kaybederek asfalta düşen iki temizlik işçisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken; işçilerin yola savrulduğu ve durumu fark eden sürücünün panikle yardıma koştuğu o talihsiz kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
Okullara saldırı hazırlığı yapıyorlardı
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
Emin olmak
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
3 binden fazla bahçe görevlisi olacak
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
Çocuklar için riskli oyuncak!
EN UCUZUNDAN EN LÜKSÜNE!
EN UCUZUNDAN EN LÜKSÜNE!
600 bin TL’ye de var 30 milyon TL’ye de
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin TL destek!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
Sinema dünyasından uyuşturucu itirafları
BİSİKLETLİ ZABITALAR SAHADA!
BİSİKLETLİ ZABITALAR SAHADA!
Yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek
'500 BİN DOLAR' KAVGASI
'500 BİN DOLAR' KAVGASI
Maltepe'de kiracı dehşetinde ayrıntılar ortaya çıktı!
TCBM ANKETİ YAYINLANDI!
TCBM ANKETİ YAYINLANDI!
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
YENİ VAKALAR TESPİT EDİLDİ!
YENİ VAKALAR TESPİT EDİLDİ!
Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs alarmı
'BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİL'
'BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI DEĞİL'
İtalyanlar, Fenerbahçe-Roma maçını değerlendirdi
YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE!
YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLDE!
Paraların üzerinde tek değişiklik var
SAVUNMASI ŞOKE ETTİ
SAVUNMASI ŞOKE ETTİ
5 banka çalışanını silahla rehin almıştı!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
Kritik veri için geri sayım başladı
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsviçre Alpleri’nde katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsviçre Alpleri’nde katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaydet
Küçükçekmece'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı! O anlar kamerada
Küçükçekmece'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı! O anlar kamerada
Kaydet
Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti
Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.