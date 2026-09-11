Karaman'daki kaza kamerada! Çöp kamyonundan düşen işçiler hastanelik oldu
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Karaman'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir iş kazası meydana geldi. Seyir halindeki çöp kamyonunun kasisten geçmesi sırasında meydana gelen sarsıntıyla dengesini kaybederek asfalta düşen iki temizlik işçisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken; işçilerin yola savrulduğu ve durumu fark eden sürücünün panikle yardıma koştuğu o talihsiz kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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