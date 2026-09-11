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Dünya

Fransa'da cep yakan benzin fiyatlarına şaşırtan çözüm! Sürücüler çareyi markette buldu

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Fransa’da akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sürücüleri alternatif yöntemler bulmaya yöneltti. Sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntülerde dizel araç sahiplerinin, yakıt masrafını azaltmak için araçlarının depolarına kolza yağı koymaya başladığı görülürken, uzmanlardan konuya ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Orta Doğu'daki gerilimin petrol piyasalarında oluşturduğu dalgalanma, Fransa'da benzin ve motorinin litre fiyatını 2 euronun üzerine çıkardı. TF1 verilerine göre, bir yıl içinde motorine gelen 68 sentlik zam, 50 litrelik bir depoyu doldurma maliyetini 34 euro birden artırırken, uzun yol sürücüleri de büyük bir çıkmaza girdi.

ÇÖZÜMÜ BUNDA BULDULAR

TF1 verilerine göre motorinin 2,30 euroya yaklaştığı ülkede, yakıt masrafını hafifletmek isteyen dizel araç sahipleri çözümü kolza yağında buldu. “Her litrede en az 70 sent tasarruf ediyorum.” diyen bir sürücünün deposuna yağ boşalttığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündeme oturdu.

Cep yakan benzin fiyatlarına şaşırtan çözüm! Sürücüler çareyi markette buldu
Başlık ResmiCep yakan benzin fiyatlarına şaşırtan çözüm! Sürücüler çareyi markette buldu

UZMANLAR UYARIYOR

Ancak bütçeyi rahatlatmak amacıyla başvurulan bu sıra dışı yöntem büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kolza yağı kullanımının araçlarda ciddi mekanik hasarlara yol açabileceğini belirtirken, yasal boyutun da sürücüler açısından önemli yaptırımlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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