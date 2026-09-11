İstanbul'da 'okullar açılıyor' alarmı: 3 binden fazla bahçe görevlisi olacak

2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı gün kala, İstanbul'daki okullarda 3 bin 13 bahçe görevlisinin pazartesi göreve başlayacağı açıklandı. Bahçe görevlileri çocukların güvenli bir ortamda giriş çıkışlarını sağlayacak, olumsuz durum varsa aciliyetle müdahale edecek. Öte yandan 'okul polisi' uygulamasının da sürdürüleceği öğrenildi.

İstanbul'da öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yeni dönem öncesinde kent genelindeki okullarda eğitim öğretim hazırlıklarının yanı sıra öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İSTANBUL'DA 3 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ OLACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, pazartesi 3 milyona yakın öğrencinin okulları ve öğretmenleriyle buluşacağını belirterek, yeni eğitim öğretim yılında en önemli önceliklerden birinin güvenli okul ortamının sağlanması olduğunu söyledi.

Yentür, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek okullarda bahçe görevlisi uygulamasına ilişkin, "Yaz tatilinde Bakanlığımızın çalışmalarıyla İstanbul'a 3 bin 13 bahçe görevlisi tahsis edildi. Anaokullarımız dahil bütün okullarımızın bahçelerinde güvenlik, koordine ve işbirliği amacıyla görev yapacaklar. Öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim öğretim görmelerine katkı sağlayacak bu görevliler, okul idaresiyle ve bahçede nöbetçilerimizle işbirliği yapacaklar." diye konuştu.

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OLUMSUZLUKLARA ANINDA MÜDAHALE EDECEK

Okullarda görevlendirilecek bahçe görevlilerinde öncelikli olarak güvenlik sertifikası şartı aradıklarını dile getiren Yentür, şöyle devam etti:

"Bulunmadığı takdirde de eğitim verebileceğimiz normal kişileri görevlendirmiş olacağız. Bu çalışmalar son sürat devam ediyor. Bahçe görevlileri, okul nöbetçisiyle ve okul idaresiyle beraber çocukların güvenli bir ortamda giriş çıkışlarını sağlayacak. Herhangi bir olumsuz durum varsa aciliyetle müdahale edecek, okul idaremize bilgi verecek. Bahçedeki nöbetçi öğretmenimizle işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda giriş çıkışlarının ve teneffüslerinin yapılması noktasında adeta okulun gözü kulağı olacak."

Yentür, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul'daki bütün okullarımızda bahçe görevlisi olacak. 3 bin 13 bahçe görevlimiz pazartesi itibarıyla okullarımızda göreve başlayacak. Tüm okullarımızda bir kişi olacak." ifadelerini kullandı.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN SAYISI ARTIRILABİLİR

Bahçesi geniş veya öğrenci mevcudu fazla okullarda nöbetçi öğretmen sayısının artırılabileceğini söyleyen Yentür, çalışmaların nöbetçi idareci ve müdür yardımcılarının gözetiminde koordine edileceğini belirtti.

Yentür, bahçe görevlisi alımlarının her yıl tekrarlanacağını, eğitim öğretim yılının başlamasıyla yapılıp yaz tatilinde sona erecek görevlendirmelerin eylülde yeniden yapılacağını kaydetti.

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"OKUL POLİSİ" UYGULAMASI DAHA SIK YAPILACAK

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yentür, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var. Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek."

Yentür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ile çocukların güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını, öğretmenlerin, okul idarelerinin ve okul aile birliklerinin de yeni dönemde bu konuda daha duyarlı hareket edeceğini vurguladı.

RANDEVUSU OLMAYAN VELİLER OKULA ALINMAYACAK

Öğretmenlerin bu yıl önlük giymesini önemsediklerini ifade eden Yentür, uygulamayı öğretmenlerin rahatlığı ile öğrencilere örnek olma ve temsiliyet açısından tavsiye ettiklerini söyledi.

Yentür, velilerin desteği olmadan eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Okul randevu sisteminin bu yıl etkin uygulanacağını belirten Yentür, öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen velilerin taleplerini elektronik ortamdan iletebileceğini, görüşmelerin okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yentür, cep telefonu yasağının ailelerin desteğiyle bilinçli şekilde uygulanmasını istediklerini, öğrencilerin telefonlarını yalnızca okul çıkışında açarak ailelerine durumları hakkında bilgi verebileceğini anlatarak, "Çünkü çocuklarımızın dijital bağımlılığının önlenmesi adına da okul süresinde telefondan uzak kalmasını çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz de bu kurallara özel olarak riayet ediyor." dedi.

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Okul servislerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından denetlendiğini belirten Yentür, öğrencilerin okula güvenli geliş ve gidişlerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Yentür, sağlıklı beslenme ve belirlenen tarifelerin uygulanması konusunda kantinlerde de denetimlerin artırılacağına dikkati çekerek, okul idarelerinin satılan ürünlerin yanı sıra fiyatları kontrol edeceğini bildirdi.

MEBİ'NİN KULLANIMI TEŞVİK EDİLECEK

Yentür, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına ve kazanımlarını güçlendirmelerine yardımcı olan dijital eğitim imkanlarının kullanımını da yaygınlaştırmak istediklerini anlatarak, "Bakanlığımızın sisteme koyduğu, öğrencilerimize bireysel olarak rehberlik eden, eksik kaldıkları konularda onları destekleyen ve kazanımlarını güçlendiren, tamamen ücretsiz 'MEBİ'nin hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve desteklemek için çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılında çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal kazanımlarla hayata hazırlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Yentür, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi, Türkçeyi etkin ve zengin kullanması ve iyi insan olarak yetişmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

İSTANBUL'A 82 YENİ OKUL

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, eğitimin yalnızca sınıf ve okulla sınırlı olmadığını, aile ortamının da çocukların gelişiminde önemli yeri bulunduğunu, bu nedenle anne ve babaların rehberlik servisleri, okul idareleri ve öğretmenlerle işbirliği içinde hareket etmesinin önem taşıdığını belirtti.

İstanbul'u "dünyanın en büyük açık hava dersliği" olarak nitelendiren Yentür, ailelere hafta sonlarını çocuklarıyla kültür, sanat ve tarihi mekanları gezerek değerlendirmeleri, birlikte kitap seçip okumaları, tiyatro ve sinema gibi etkinliklere katılmaları tavsiyesinde bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin daha kalıcı ve keyifli olduğunu kaydetti.

Yentür, şiddetin yalnızca fiziksel olmadığına dikkati çekerek, çocuklarla iletişimde kullanılan kelimelerin onların düşünce dünyasını şekillendirdiğini, bu nedenle Türkçenin nezaketli, zengin, duru ve güzel kullanılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Öğretmenlerin toplumun rol modeli olduğunu, eğitmen yöneticilerin de öğrencileri kendi çocuklarından ayırmadan hareket ettiğini belirten Yentür, velilerin okul güvenliği konusunda endişe etmemelerini istedi.

İHTİYAÇ DUYULURSA OKUL BAHÇESİNE TURNİKE KURULACAK

Yentür, "İstanbul'un bütün okulları çok güvenli. Güvenli olmayan hiçbir okulumuz yok. Güvenli olmayanları zaten boşalttık. Şu anda 14 Eylül itibarıyla İstanbul'da 82 yeni okulumuz öğrencilerimizle buluşacak. Bu okullar, depremden dolayı boşaltılmasının ardından yıkılıp yeniden ve sıfırdan yaptığımız okullar. İstanbul'umuz için hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Yeni okulların öğrenciler ve öğretmenler için sosyal alanlar, laboratuvarlar, spor tesisleri, sanat ve müzik alanları ile çok amaçlı salonları barındırdığını anlatan Yentür, bu yönüyle okulların birer hayat merkezi niteliği taşıdığını söyledi.

Yentür, İstanbul'da 160 okulun inşaatının sürdüğünü belirterek, okul binalarının güvenliği konusunda velilerin endişe etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını bildiren Yentür, "Turnikeler noktasında özellikle mevcudu yüksek okullarımızdan 20'ye yakınına yaz tatilinde yeni turnike kuruldu ve turnike kurulmasına artarak devam ediliyor. Tüm okullarımızda turnike uygulaması yok. Ama uygun gördüğümüz, ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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