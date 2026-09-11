Yalova'da kaçışın bedeli ağır oldu! Polisi peşine takan 17 yaşındaki gence 450 bin liralık ceza

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yaşanan hareketli takibin ardından yakayı ele verdi. İskele mevkiine kadar süren kovalamacanın ardından aracını bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan gencin bu girişimi oldukça pahalıya patladı. Yapılan incelemelerin ardından ehliyetsiz sürücü U.M.K. ve araç sahibine toplamda 450 bin lira idari para cezası kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Armutlu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArmutlu

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