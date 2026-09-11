Küçükçekmece'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı! O anlar kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden harekete geçen sürücüsüz kamyonet, yokuş aşağı hızlanarak sokakta korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşların bağırarak ve korna çalarak olası bir faciayı önlemeye çalıştığı olayda, kontrolsüzce ilerleyen kamyonet park halindeki iki araca çarparak ancak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı ve sadece maddi hasarın meydana geldiği o tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Küçükçekmece Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: HABER MERKEZİKüçükçekmece

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