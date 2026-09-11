Çocuklar için riskli oyuncak! Bakanlık satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, çocukların sağlığını riske atabilecek oyuncakların tespiti hususunda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandı.

"ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Konuyla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'dan geldi. Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir." dedi.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen oyuncak.

"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kaplan şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır.

Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz.

Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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