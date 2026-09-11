İsviçre Alpleri’nde katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsviçre Alpleri’nde Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 40 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsviçre Alpleri’nde yer alan Zernez bölgesindeki Susch kasabası yakınlarında Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi.

5 ÖLÜ, 40 YARALI VAR

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 16.45’te Susch kasabasına doğru hareket halinde olan turist otobüsünün bir inşaat bölgesinden geçerken yoldan çıkarak devrildiği belirtilerek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Polis, kurtarma çalışmalarına 7 helikopterin katıldığını aktararak, kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), dün kazanın ardından yaptığı açıklamada, bir tur operatörü tarafından düzenlenen gezi kapsamında bölgede bulunan otobüste 48 kişinin bulunduğunu bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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