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Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

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Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun karayolu tünellerinin 2026 yılı araç geçiş verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti" ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun karayolu tünellerinin 2026 yılı araç geçiş verilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin dağlık ve zorlu coğrafyasını tünellerle aşarak karayolu ulaşım standardını yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılı sonunda 83 olan tünel sayımızı 548’e çıkardık. Aynı dönemde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu da 881 kilometreye ulaştırdık. Böylece tünel sayımızı yaklaşık 6,6 katına, toplam tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 17,6 katına çıkardık. Bu süreçte tünel ağımıza eklenen 831 kilometrelik uzunluk, Kilis ile Afyonkarahisar arasındaki karayolu mesafesine karşılık geliyor.” dedi.

Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti
Başlık ResmiTürkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

EN UZUN 5 TÜNELİN TOPLAM UZUNLUĞU 45,4 KİLOMETRE

Türkiye’nin en uzun karayolu tünellerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, en uzun 5 tünelin Zigana, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Cankurtaran tünelleri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “En uzun 5 tünelimizin toplam uzunluğu 45,4 kilometreye ulaşıyor. Söz konusu dev tünellerimizle akaryakıt ve zamandan yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti
Başlık ResmiTürkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

EN UZUN 5 TÜNELDEN 38,7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun 5 karayolu tünelinin araç geçiş verilerine de değinerek “Türkiye’nin en uzun 5 karayolu tünelinden açıldıkları günden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti.” dedi.

Türkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti
Başlık ResmiTürkiye’nin dev tünellerinden 38,7 milyon araç geçti

Tünellerin zorlu coğrafi koşullara sahip güzergâhlarda ulaşım standardını yükselttiğini belirten Uraloğlu, yüksek dağların ve geçitlerin tünellerle aşıldığını, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, “Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz; güzergâhları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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