19 yaşındaki genç kız 3. katta aşağı düştü! Durumu kritik

Eskişehir'de 19 yaşındaki genç kız, oturduğu sitenin 3. katından düştü. Ailesi ekiplere haber verirken hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir Çamlıca Mahallesi Arif Sokak üzerinde bulunan bir sitede edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartmanın 3. katında yaşayan 19 yaşındaki İ.Ö., henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü.

DURUMU KRİTİK

Genç kızı yerde hareketsiz gören ailesi, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı İ.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun kısmen kritik olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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