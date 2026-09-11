Paycell’den yeni temassız ödeme çözümü ‘Sticker Kart’

Cüzdan veya kart taşımadan, telefona veya pürüzsüz bir yüzeye yapıştırılıp kasada tek dokunuşla temassız ödeme yapılmasını sağlayan Paycell’in yeni temassız ödeme çözümü ’Paycell Sticker’, yenilikçi bir alternatif olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Paycell, temassız ödeme çözümlerine Sticker Kart’ı ekledi. Sticker Kart, fiziksel kartın ödeme özelliklerini yapışkan bir kart formuna taşıyor. Paycell’liler hem mağaza içi hem de online alışverişlerinde ödemelerini kolayca yapabilecek.

"ÖDEME SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Sticker Kart ile ilgili şunları söyledi:

"Paycell olarak Turkcell kalitesiyle geliştirdiğimiz çözümlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Sticker Kart da bu yaklaşımımızın son örneklerinden biri. Telefonun arkası gibi istenilen düz ve pürüzsüz bir yüzeye yapıştırılarak kolayca kullanılabilen Sticker Kart ile temassız ödemeyi günlük hayatın pratik bir parçası haline getiriyoruz. Sticker Kart, temassız POS cihazlarında kullanılabiliyor. Ürün online alışverişlerde de ödeme imkânı sunuyor. Online ödemelerde Sticker Kart’ın aktivasyonunda kullanılan kart numarası kullanılıyor. Kullanıcılar Sticker Kart’a kredi veya banka kartlarıyla bakiye yükleyebiliyor. Önümüzdeki dönemde de ödeme süreçlerini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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