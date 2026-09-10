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EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler 2026 EKPSS tercih kılavuzunda

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EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler 2026 EKPSS tercih kılavuzunda

EKPSS sonuçlarının üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adayların gözü kulağı tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak EKPSS 2026 tercih kılavuzuyla başta başvuru tarihleri olmak üzere tüm detaylar netleşecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, bitecek?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli adaylar, tercih sürecine odaklandı. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2026 EKPSS yerleştirme tercihlerinin ocak ayında başlaması, bir sonraki tercih döneminin Ocak 2027’de başlayabileceğine işaret ediyor. Ancak bu öngörü, önceki dönemin takvimine dayanıyor ve resmî bir açıklama niteliği taşımıyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler 2026 EKPSS tercih kılavuzunda
Başlık ResmiEKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler 2026 EKPSS tercih kılavuzunda

EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini iletebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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