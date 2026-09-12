Ankara'da polisten uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşularının farklı bitki kokuları alması üzerine şikayet edilen eve polis baskın yaptı. Evden 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri ve çeşitli malzemeler çıkarken gözaltına alınan şahıs ise tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Paşakılıcı Sokak'ta ikamet eden E.A'nın evinden değişik bitki kokuları alan komşuları, durumu polise haber verdi.

Bunun sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese operasyon yapıldı.

3 KİLO ESRAR YAKALANDI

Gerçekleştirilen aramalarda, 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, kenevir yetiştirmek ve uyuşturucu üretmek amacıyla kullanılan malzemeler ile 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma sistemi, 1 su pompası ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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