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3. Sayfa

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

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Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Beşiktaş'ta, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyreden özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı. Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.

Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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