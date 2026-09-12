Los Angeles'taki büyük yangında Malibu sahilindeki 2,5 milyon dolarlık villalarını kaybeden Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yanan evlerinin yerine yenisini inşa etmekten vazgeçti. Sigortadan ödemelerini alan ünlü çiftin, rotayı Hollywood'a çevirerek 3 milyon dolardan başlayan yeni villa arayışına girdiği öne sürüldü.

Ocak 2025'te Los Angeles'ı etkisi altına alan büyük yangında Malibu'daki lüks villaları küle dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat, dikkat çeken bir karar aldı.

ROTAYI HOLLYWOOD’A ÇEVİRDİLER

Trajik olayın ardından sigortadan evin tazminatını aldığı öne sürülen ünlü çift, yanan villanın bulunduğu bölgede yeni bir ev yaptırmaktan vazgeçti. Bunun yerine farklı bir bölgede ev arayışına giren çift, rotayı Hollywood’a çevirdi. Ünlü çiftin Hollywood'da başlangıç fiyatı 3 milyon doları bulan villaları incelediği öğrenildi.

Los Angeles yangınında milyonluk evleri küle dönmüştü! Beren Saat ve Kenan Doğulu rota değiştirdi

Ünlü çiftin yangından önce Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks gibi dünya yıldızlarıyla komşuluk yaptığı biliniyor. Öte yandan yangında Kenan Doğulu’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki müzik stüdyosunu, müzayedelerden topladığı 15 gitarını, Beren Saat’in ise gelinliğini ve 50’ye yakın parçadan oluşan sanat koleksiyonunu kaybettiği belirtiliyor.

Sigorta sürecini tamamlayarak kayıplarının maddi karşılığını alan Doğulu ve Saat çiftinin Hollywood'da beğendikleri bir konutta karar kıldıkları an satın alma işlemlerini resmi olarak başlatacakları öne sürülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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