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Ekonomi

Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz

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Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda canlılık başladı. "Son yılların en bereketli sezonunu yaşıyoruz" diyen balıkçılar, palamuttaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını söyledi. Tezgahların başrolü konumundaki palamudun fiyatı gramaja göre 50 ila 125 TL arasında değişiyor.

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Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan palamut bolluğu, tezgâhlara yansıdı. Yeni av sezonunun ilk günlerinde denizlerden gelen palamut bolluğu, tezgâhları süslerken fiyatı gramajına göre değişiyor. Bu yıl palamudun yanı sıra erken çıkan hamsi de tezgahlarda yerini aldı. Palamudun bol olduğunu belirten balıkçılar, diğer balık çeşitlerinde de bolluk yaşanabileceğini ifade ederken, palamudun yanı sıra hamsi de erken çıkması yüzleri güldürdü.

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FİYATLAR GRAMAJA GÖRE DEĞİŞİYOR

Balıkçılar, palamut bolluğunun devam edeceği yönünde tahminde bulunurken, istavrit, çipura, levrek ve mezgit gibi diğer balık çeşitlerinin de tezgâhlarda yer almasına rağmen palamut kadar yoğun talep görmediğini ifade etti. Balıkçıların değerlendirmesine göre bunun temel nedeni, palamudun mevsiminde olması ve vatandaşın şu anda özellikle palamuda yönelmesi.

Sezonun ilk döneminde palamutların yaklaşık 600-700 gram ağırlığında geldiği belirtildi. Balığın büyümeye ve yağlanmaya devam etmesi beklenirken, fiyatların da boy ve gramaja göre değiştiği kaydedildi.

Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
Başlık ResmiSon yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz

50 TL'YE PALAMUT!

Balıkçı esnafından Süleyman Çakır, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu sene son yılların en bereketli sezonlarından birini yaşıyoruz. Özellikle palamut bolluğu var. Hamsi ise şu anda Marmara'dan geliyor. Palamut ise bu bölgenin yerli balığı. Geçen yıl palamut yoktu; palamut bir yıl olup bir yıl olmayan bir balık. Bu sene ise oldukça bol. Bu nedenle bu yıl hamsinin az olabileceğini düşünüyoruz. Palamudun fiyatı 75-100 TL arasında değişiyor ve fiyatlarımız makul seviyede. Talep de oldukça iyi, balık satılıyor. Bu bolluğun yaklaşık iki ay daha devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Balıkçı esnafından Çetin Kavzoğlu, bu sezon avcılığın güzel başladığını belirterek, "Bu sene avcılığın gayet güzel geçeceğini düşünüyoruz. Palamut bir yıl bol olurken bir yıl olmayabiliyor. Bu yıl ise başlangıç itibarıyla durum fena değil, sezon güzel başladı. Önümüzdeki ayın sonuna kadar avcılığın nasıl seyredeceği daha net belli olur. Palamuda talep var. Fiyatlar kalite ve gramaja göre 50, 75, 100 ve 125 TL'ye kadar değişiyor. Palamutların ilerleyen dönemde daha da büyümesini ve 1 kilogramın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şu anda palamutların gramajı yaklaşık 500 ile 700 gram arasında değişiyor. Hamsi de gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
Başlık ResmiSon yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz

"DİĞER BALIKLAR PALAMUDUN GÖLGESİNDE KALDI"

Balıkçı esnafından Emin Avcı, palamutların şu anda 600-700 gram ağırlığında olduğunu kaydederek," Bu sene palamut bol, diğer balık çeşitlerinin de bol olacağı görülüyor. Şu anda vatandaş palamudu yaklaşık 100 TL'den tüketiyor. Tuzlama yapmak için ise henüz erken. Havaların soğuması ve balığın yağlanması gerekiyor. Dolayısıyla havalar soğuyup palamut yağlandığında tuzlama yapılabilir. Bir sene hamsi, bir sene palamut bol oluyor. Bu sene de palamut bol. Hamsi de erken çıktı. Şu anda Marmara tarafından geliyor ancak balıkçıların söylemlerine göre bu sene bölgemizde de hamsi var. Çinakop ve diğer balık çeşitleri de bulunuyor. Denizin soğuması gerekiyor, çünkü havalar henüz sıcak. Palamutlar şu anda 600-700 gram ağırlığında geliyor. Fiyatlar ise balığın boyuna ve gramajına göre değişiyor. 100 TL, 125 TL olan palamutlar var. Daha küçükleri ise 3 tanesi 200 TL civarında satılıyor. Tahminim, balığın bu bollukta çıkmaya devam edeceği yönünde. Diğer balık çeşitleri ise palamudun gölgesinde kaldı. İstavrit, çipura, levrek ve mezgit gibi balıklara şu anda fazla bakan yok. Çünkü palamudun mevsimi. Diğer çeşitler satılıyor ancak palamut kadar yoğun talep görmüyor" diye konuştu.

Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
Başlık ResmiSon yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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