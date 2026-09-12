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Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında! "Yavaş’ı aday olarak önerebiliriz"

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Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin seçimlerde ortak aday etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin ittifaklarda lokomotif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması ve Yavaş’ın CHP’de kalması hâlinde ittifak masasında aday olarak önerilebileceklerini ifade etti.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme alınan bir kitap için verdiği röportajda, önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve kendisinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genel seçimler için yüzde 50+1’in önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşmesi ya da farklı adayların ikinci turda uzlaşması gerektiğini vurguladı.

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Seçimler için ittifak kurma deneyiminin en yüksek siyasetçi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu “Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım” diyerek CHP’nin ittifaklarda lokomotif rol üstleneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu “CHP, kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubu ile sahiplenebilir” dedi.

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CHP’nin ittifak masasına götürebileceği muhtemel adaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, ittifak masasında CHP tarafından önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da CHP’de devam ettiği sürece ittifak masasında aday olarak önerilebileceğini söyledi.

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