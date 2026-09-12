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İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor! Antrenör sevgiliye 726 bin lira harçlık

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İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor! Antrenör sevgiliye 726 bin lira harçlık

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmada üç kadın şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde Çiçek’in sevgilisi olduğunu söyleyen Nilüfer Sezer’e uçak ve otel masraflarının yanı sıra yaklaşık 726 bin TL 'harçlık' gönderdiği, belediyedeki 'gizli odada' ise dolar, avro ve Türk lirasından oluşan balya balya paraların görüldüğü öne sürüldü.

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Menderes Belediyesine yönelik ‘rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden
uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki dosyada şüpheli üç kadın tanığın ifadeleri ortaya çıktı.

Menderes Belediyesinde voleybol antrenörü olarak çalıştığı dönemde İlkay Çiçek ile tanıştığını anlatan Nilüfer Sezer, zaman içinde iş ilişkilerinin duygusal birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. “2025 yılında ise İlkay Çiçek ile sevgili olmuştuk” diyen Sezer, yaklaşık 3-4 ay süren ilişkileri boyunca Ankara’daki otellerde buluştuklarını anlattı. Nilüfer Sezer, uçak ve otel masraflarını Çiçek’in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin TL “harçlık” gönderdiğini belirtti.

Belediye personeli Gülşah Çetin de Çiçek’in özel mesajlar gönderdiğini, kendisine yönelik ilgisi sebebiyle taleplerini karşılamaya devam ettiğini söyledi. İlkay Çiçek’in kendisi ile yakınlarının belediyede işe alındığını belirten Çetin, özel görüşmeler için belediyeye bağlı Gençlik Merkezinin üst katındaki “gizli ve güvenli oda”nın kullanıldığını beyan etti.

İlkay Çiçek
Başlık Resmiİlkay Çiçek

GİZLİ ODADA BALYA BALYA PARALAR

Çetin “Biz kendisiyle bütün özel görüşmeleri orada yapardık. Herkes orayı spor kompleksi sanıyorken en üst katta gizli bir oda vardı. Odada siyah küçük tuşlu telefonu vardı. Odaya girmeden önce kendine ait olan akıllı telefonunu içeriye sokmazdı. Odada bulunduğumuz sırada İlkay Çiçek’in ve M.P. isimli şahsın tuşlu telefon kullandıklarını gördüm. Odadaki masa üzerinde dolar, avro ve Türk lirası olacak şekilde balya balya paraları gördüm. Sonrasında bu paraları meclis üyesi S.M.’ye verilmek üzere şoföre teslim ettiler” dedi.

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Kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını yaptığı öne sürülen ve önceki gün tutuklanan Avukat Elifnur Gürcü ise Çiçek’in kendisine sevgili olmak istediğini söylediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesinde avukat olabilmek için WhatsApp üzerinden yazıştığını ifade etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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