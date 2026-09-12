İstanbul'da okulların açılacağı gün ders saatleri değişti: İlk zile trafik ayarı

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım önlemi alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki 2,8 milyon öğrenci ve 19 bin servisin oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla resmi ve özel tüm okullarda ders saatlerinin 10.00 ile 15.00 arasında uygulanacağını duyurdu.

Megakent İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek ulaşım aksaklığının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 14 Eylül Pazartesi günü ders saati 10.00'a çekildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

İstanbulda okulların açılacağı gün ders saatleri değişti: İlk zile trafik ayarı

3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı aktarılan açıklamada, velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldığı belirtildi.

İstanbulda okulların açılacağı gün ders saatleri değişti: İlk zile trafik ayarı

İLK ZİL SAAT 10'DA ÇALACAK

Açıklamada, "Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası