Muğla'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, önce görevli polise, ardından bir araca çarptı. Kazada polis memuru ile çocuk sürücü yaralandı.

Olay, Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi Beldibi Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri tarafından gerçekleştirilen rutin güvenlik ve asayiş uygulaması sırasında motosikletli bir sürücüye ‘dur’ ihtarı yapıldı.

İHTARA UYMADI, POLİSE ÇARPTI

İddiaya göre, ihtara uymayan sürücü motosikletiyle kaçmaya çalışırken görevli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yaralanırken, kaçmaya devam eden 15 yaşındaki sürücü kısa süre sonra bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

‘Dur’ ihtarına uymayan çocuk dehşet saçtı! Önce polise, sonra araca çarptı

ÇOCUK SÜRÜCÜ VE POLİS YARALANDI

Yaralanan polis ile çocuk sürücü, Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki sürücünün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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