Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı!

Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı. Sürücüye 77 bin 976 lira idari para cezası kesildi ve gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ikazında bulundu. "Dur" ikazına uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarptı.

Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı! - 1. Resim

Otomobil, kovalamaca sonucu Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu. Otomobilden inerek kaçan sürücü ve yolcular polis ekiplerince yakalandı.

Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı! - 2. Resim

HEM PARA CEZASI HEM DE GÖZALTI

Ehliyetsiz sürücü S.S'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mala zarar vermek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trump'tan Müslüman aday Mamdani’ye tutuklama tehdidi: "Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boşanma krizi kanla bitti: Önce vurdu sonra intihar etti - 3. SayfaBoşanma krizi kanla bitti: Önce vurdu sonra intihar ettiMuş'ta dehşete düşüren olay: Ayının saldırdığı çocuk yaralandı - 3. SayfaDehşete düşüren olay: Ayının saldırdığı çocuk yaralandıBoğaz'da can pazarı! Tekne sürüklendi, ekipler 6 kişiyi kurtardı - 3. SayfaBoğaz'da can pazarı! Tekne sürüklendi, ekipler 6 kişiyi kurtardıAnneyle kızının ölümüne neden olan sanık: Yaşattığım acının farkındayım, pişmanım - 3. SayfaBir aileyi darmadağın eden sanık: PişmanımSkandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu... - 3. SayfaKadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu!İstanbul'da dehşete düşüren olay! 2 ay önce evlendiği eşini tek yumrukla öldürdü - 3. Sayfa2 ay önce evlendiği eşini tek yumrukla öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...