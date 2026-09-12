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Ekonomi

23 kalem masraf ve komisyon var! Kart kullanımı da masrafı da rekor kırdı

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23 kalem masraf ve komisyon var! Kart kullanımı da masrafı da rekor kırdı

Türkiye’de kredi kartı sayısı 151,7 milyona, toplam kart sayısı ise 476,2 milyona ulaştı. Kart kullanımındaki artış, beraberinde farklı maliyetleri de getiriyor. Faiz ve aidatın yanı sıra nakit avans, ATM, yurt dışı işlemleri ve ek hizmetlerle birlikte kredi kartlarında 23 kaleme varan ücret ve kesinti uygulanabiliyor. Uzmanlar “aidatsız kart” ile “masrafsız kart”ın aynı anlama gelmediğine dikkat çekiyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Kredi kartı, günlük harcamaların en önemli ödeme araçlarından biri hâline gelirken kart sayısındaki artış da hız kesmiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 artışla 151,7 milyona çıktı. Banka kartı sayısı 223,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon olurken toplam kart sayısı 476,2 milyona ulaştı. Marketten akaryakıta kadar hayatın merkezine yerleşen kredi kartları, doğru kullanılmadığında bir ödeme aracı olmaktan çıkıp ciddi bir fi nansman yüke dönüşüyor. Ekstrelere yansıyan ve tek tek bakıldığında “küçük” görünen faiz, komisyon ve ek hizmet bedelleri, kartın yoğun kullanılmasıyla bütçelerde büyük gedikler açıyor.

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DOĞRU YÖNETİLMELİ

Kredi kartının en bilinen maliyet kalemlerinden biri yıllık üyelik ücreti olurken, borcun tamamının zamanında ödenmemesi hâlinde akdi ve gecikme faizi devreye giriyor. Nakit avans kullanımında ise faiz işlem tarihinden itibaren başlayabiliyor. Taksitli nakit avans, sonradan taksitlendirme ve borç yapılandırma da ek finansman maliyeti oluşturabiliyor.

MASRAF KALEMİ ÇOK

Yurt dışında kullanılan kartlarda da işlem ücreti ve kur farkı maliyeti ortaya çıkabiliyor. Özellikle işlemin TL’ye çevrilerek yapılmasını sağlayan dinamik kur dönüşümü, tüketicinin ödeyeceği tutarı artırabiliyor. Başka bankaların ATM’lerinden para çekilmesi, kart veya ek kart yenileme, geçmiş dönem ekstrelerinin talep edilmesi ve bazı ek hizmetler de ücretlendirilebiliyor. Ancak her banka bütün bu kalemlerin tamamını uygulamıyor. Ücret ve komisyonlar kartın özelliklerine, bankanın tarifesine ve işlemin türüne göre değişiyor.

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AİDATSIZ AMA, MASRAFSIZ DEĞİL

Mevzuat gereği bankaların tüketicilere yıllık üyelik ücreti alınmayan kredi kartı seçeneği sunması gerekiyor. Ancak aidatsız kart kullanmak, diğer tüm masraflardan muafiyet anlamına gelmiyor. Nakit avans, gecikme, yurt dışı işlemleri veya ücretli ek hizmetler yine maliyet oluşturabiliyor. Uzmanlar, kredi kartı seçerken yalnızca yıllık aidata değil; faiz oranı, nakit avans şartları, taksitlendirme, ATM ücretleri, yurt dışı kullanım şartları ve ek hizmet bedellerine de bakılmasını tavsiye ediyor. Özellikle yalnızca asgari tutarın ödenmesi, borcun sürekli devredilmesine ve faiz yükünün büyümesine yol açabiliyor. Tüketicilerin sözleşme ve güncel ücret tarifelerini incelemesi, itiraz edilebilir kesintiler konusunda da haklarını araştırması gerekiyor.

KREDİ KARTINDAKİ MALİYETLER

1- Yıllık Üyelik Ücreti: Standart kart aidatı.
2- Ek Kart Ücreti: Aile fertlerine çıkarılan kartın bedeli.
3- Nakit avans faizi: Nakit çekimde uygulanan faiz.
4- Nakit Avans İşlem Ücreti: Çekim anında alınan komisyon.
5- Nakit Avans Gecikme Faizi: Çekilen tutarın zamanında ödenmeme cezası.
6- Akdi Faiz: Kapatılmayan dönem borcuna uygulanan faiz.
7- Gecikme Faizi: Asgari tutarın ödenmemesi durumunda kesilen ceza.
8- BSMV: Faiz tutarı üzerinden alınan vergi.
9- KKDF: Kredi işlemlerinden kesilen fon.
10-Sonradan Taksitlendirme: Peşin işlemi bölme maliyeti.
11- Taksitli Alışveriş Farkı: Kampanya dışı taksit maliyeti.
12- Taksitli Nakit Avans Faizi: Taksitli çekimlere uygulanan oran.
13- Borç Yapılandırma Faizi: Geciken borcu öteleme masrafı.
14- Yurt Dışı İşlem Ücreti: Yabancı para harcama komisyonu.
15- Kur Dönüşüm Masrafı: Döviz işlemlerindeki kur farkı.
16- Dinamik Kur (DCC): Yurt dışında işlemi TL ile yapmanın ek bedeli.
17- Ortak ATM Ücreti: Başka banka ATM'sini kullanma bedeli.
18- Kart Yenileme Ücreti: Limit dışı (kayıp/çalıntı) yeni kart basım bedeli.
19- Ek Kart Yenileme Ücreti: Yenilenen ek kartın basım bedeli.
20- Eski Ekstre Ücreti: Geçmiş dönem basılı belge talep masrafı.
21- Koruma/Güvence Sigortası: İsteğe bağlı sunulan paket ücretleri.
22- SMS/Bildirim Bedeli: Ekstra bilgilendirme mesajlarının ücreti.
23- Diğer Hizmet Bedelleri: Bankaya özel ek servis kesintileri.

Not: Masraf kalemleri ve ücretleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

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