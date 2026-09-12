Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bir yılda yüzde 100 büyüdü, yatırım kararı aldı! Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye’de üretime geliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bir yılda yüzde 100 büyüdü, yatırım kararı aldı! Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye’de üretime geliyor

Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo ve TECNO’nun ardından Çinli Honor da Türkiye’de üretim için düğmeye bastı. Şirketin Salcomp iş birliğiyle İstanbul Avcılar’da cep telefonu üretimine başlayacağı öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Türkiye’de yatırım yapan teknoloji devlerine bir yenisi daha ekleniyor. Çinli Honor, cep telefonu üretimine hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre Honor Salcomp iş birliğiyle Avcılar’da yerli cep telefonu üretimi gerçekleştirecek.

Honor, son yıllarda Türkiye’de özellikle akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendiren markalar arasında yer alıyor. Honor’un paylaştığı verilere göre şirket, 2025 yılında Türkiye’de akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla göre yüzde 100 büyüme kaydetti. Aynı dönemde Honor tablet satışlarını yüzde 100 artırarak Android pazarında ilk üç marka arasına girmeyi başardı. Şirketin Türkiye’deki büyüme hedefi yalnızca telefon satışlarıyla sınırlı değil. Honor, telefon, tablet, saat ve diğer bağlantılı cihazlardan oluşan bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’de farklı fiyat segmentlerine hitap eden modellerini kullanıcılarla buluşturuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat
EKONOMİ

Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat

Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor.

lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım' class='article-recommended__item'>
İzmirKATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat
EKONOMİ

Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat

Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor.

lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım' />
EKONOMİ

İzmir'e 300 milyon

KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat
EKONOMİ

Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat

Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor.

lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım

KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat
EKONOMİ

Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat

Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
Okullarda ders saatleri değişti
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
Kamu yatırımlarında tasarruf dönemi!
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
SEKSENLER ROMANTİZMİ
SEKSENLER ROMANTİZMİ
Z kuşağı yaşamadığı yılların hasreti içinde
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
23 kalem masraf ve komisyon var! Kart kullanımı da masrafı da rekor kırdı
23 kalem masraf ve komisyon var! Kart kullanımı da masrafı da rekor kırdı
Kaydet
KETEM’lerde yapay zekâ desteği
KETEM’lerde yapay zekâ desteği
Kaydet
Üç kat artıyor! Çok sıcak kahvede kanser riski
Çok sıcak kahvede kanser riski
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.