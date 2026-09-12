Bir yılda yüzde 100 büyüdü, yatırım kararı aldı! Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye’de üretime geliyor

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Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR

Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor. İŞTE YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor. ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat Sektördeki yatırımların arkasında ise Türkiye’nin büyük iç pazarı, bölgesel ihracat potansiyeli ve yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler bulunuyor. Ancak markaların Türkiye’deki üretim modelleri birbirinden farklılık gösteriyor; bazı şirketler kendi tesislerinde üretim yaparken bazıları yerli üreticilerle iş birliği gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye, yalnızca cep telefonu satışında değil, küresel markaların üretim zincirinde de giderek daha önemli bir konuma geliyor. lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım' /> lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım' />