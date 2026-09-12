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Dünya

Norveç Kraliyeti peş peşe sarsıldı: Kral Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid de hayatını kaybetti

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Norveç Kraliyeti peş peşe sarsıldı: Kral Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid de hayatını kaybetti

Norveç Kralı V. Harald'ın cenaze töreninden iki gün sonra, ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, "Prenses Astrid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 GÜN ÖNCE KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Kral V. Harald'ın 28 Ağustos'taki vefatının ardından ablası Prenses Astrid'in de hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, Prenses'in 9 Eylül'de kardeşi için başkent Oslo'da düzenlenen cenaze törenine katıldığı anımsatıldı.

22 YAŞINDA FIRST LADY OLMUŞTU

Norveç'te 1932'de dünyaya gelen Prenses Astrid, annesi Martha'nın 1954'te vefat etmesi üzerine 22 yaşında ülkenin "First Lady"si olmuştu. Prenses Astrid, abisi Harald 1968'de evlenene kadar 14 yıl "First Lady" olarak görev yapmış, takip eden yıllarda da kraliyet görevlerini yerine getirmişti.

Norveç Kralı V. Harald, 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya gelmiş ve babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı almıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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