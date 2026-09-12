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Dünya

ABD'nin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

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ABD'nin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

ABD'nin Çin'in hızla büyüyen donanmasına karşı filosunu güçlendirmek için yabancı savaş gemilerine yönelmesi İsrail basınının da yakın takibine girdi. Jerusalem Post, Washington'ın açmaya hazırlandığı fırkateyn ihalesinde Türkiye'nin Güney Kore ve Japonya ile yarışmasının beklendiğini yazdı.

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Çin'in yaklaşık 400 gemiye ulaşan donanması karşısında savaş gemisi sayısını artırmak isteyen ABD'nin rotasında Türkiye de var. İsrail basını, Pentagon'un yabancı üreticilere açılması beklenen fırkateyn ihalesinde Türk savunma sanayisinin güçlü bir aday haline geldiğini yazdı.

Jerusalem Post, ABD'nin yaklaşık bir asırdır uyguladığı yabancı tersanelerden savaş gemisi satın almama politikasını yeniden değerlendirdiğini, Pentagon'un ilk ihaleyi ekim ayında açmasının beklendiğine işaret etti.

ABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar
Başlık ResmiABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

İSRAİL BASINI TÜRKİYE'NİN YARIŞA GİRECEĞİNİ YAZDI

Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'nin de milyarlarca dolarlık yarışa katılmasının beklendiğine işaret edildi.

Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma sanayisine yaptığı yatırımlara ve gelişen gemi inşa kapasitesine değinen İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki son temasların ardından Ankara'nın da yarışa dahil olacağını yazdı.

ABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar
Başlık ResmiABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

Jerusalem Post, ABD'nin bugüne kadar Türkiye'den silah sistemi satın almadığına işaret ederek, İstanbul sınıfının seçilmesi halinde bunun Washington-Ankara savunma ilişkileri açısından önemli bir adım olacağı değerlendirmesine yer verdi:

"Türkiye yapımı savaş gemilerinin satın alınmasına yönelik bir karar, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde önemli bir ilerleme anlamına gelecektir."

TÜRK FIRKATEYNİNİN AVANTAJLARINI SIRALADILAR

Türkiye'nin sunmasının beklendiği İstanbul sınıfı fırkateynin rakipleri karşısındaki avantajlarına da ayrı bir bölüm ayırdı.

113 metre uzunluğa ve yaklaşık 3 bin 100 ton deplasmana sahip İstanbul sınıfının 16 hücreli dikey atım sistemi, 76 milimetrelik ana top, yerli ATMACA gemisavar füzeleri ve ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar sistemiyle donatıldığına değinildi.

ABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar
Başlık ResmiABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

Haberde Türkiye açısından en kritik avantaj ise şöyle ifade edildi:

"Bu fırkateynin başlıca avantajları, daha düşük üretim maliyetleri ve Türkiye genelindeki özel tersanelerde birden fazla üretim hattının mevcut olmasıdır."

Türkiye'nin İstanbul sınıfından sekiz gemi sipariş ettiği, Endonezya'nın da iki gemi için sipariş verdiği bilgisine yer verildi.

ABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar
Başlık ResmiABDnin savaş gemisi yarışında Türkiye sürprizi! Türk fırkateyninin avantajlarını tek tek yazdılar

ABD ÇİN'E KARŞI FİLOSUNU BÜYÜTMEK İSTİYOR

Jerusalem Post'a göre Washington'ın yabancı savaş gemilerine yönelmesinin arkasında Çin'in denizlerde hızla artan kapasitesi bulunuyor.

ABD yaklaşık 300 operasyonel savaş gemisi hedefini yakalamakta zorlanırken Çin donanması yaklaşık 400 gemiye ulaştı.

Plan kapsamında yabancı üreticilerin ilk gemilerin bir bölümünü üretmesi, ardından Amerikan tersanelerine eğitim ve üretim desteği sağlaması bekleniyor. Washington bu yöntemle hem maliyetleri azaltmayı hem de yeni savaş gemilerinin filoya katılma süresini kısaltmayı hedefliyor.

İstanbul sınıfının karşısında Güney Kore'nin Chungnam ve Japonya'nın Mogami sınıfı fırkateynlerinin bulunması bekleniyor. İsrail basınının değerlendirmesine göre Türk fırkateyninin yarıştaki temel kozlarını maliyet avantajı ve Türkiye'nin aynı anda birden fazla üretim hattını kullanabilen gemi inşa kapasitesi oluşturuyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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