Batrakov'un gözü yüksekte! İşte hayalindeki takım

Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan sarı-kırmızılılara transfer olan Aleksey Batrakov "Öncelikle Galatasaray’ın hakkını vermeliyim. Sonrasında Barça neden olmasın?" diyerek hedefini açıkladı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç yıldız Aleksey Batrakov, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

PSG'nin kapısından döndüğünü hatırlatan Batrakov, "Bunlar söylenti değildi. Beni istiyorlardı ama kontrolüm dışında gelişen olaylardan dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

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"HAYALİM BARCELONA"

Çok çalışacağını söyleyen genç yıldız, "Öncelikle Galatasaray'ın hakkını vermeliyim. Galatasaray, Rusya'nın bütün kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Televizyondan izlediğim Sane, Osimhen gibi dünya yıldızlarıyla birlikte oynuyorum. Hedefim Galatasaray'da kupalar kazanmak ve sonrasında hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıkan Batrakov, henüz skor katkısı üretemedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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