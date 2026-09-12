Millî Eğitim Bakanlığı, 10 yılı aşkın süredir kullanılan EBA’yı yapay zekâ destekli kişiselleştirme, güvenli yapay zekâ asistanı ve öğrenme geçmişinin mezuniyete kadar takibini sağlayacak yeni özelliklerle baştan aşağı yeniledi.

Millî Eğitim Bakanlığı, 10 yıldan fazladır kullanılan Eğitim Bilişim Ağını (EBA), yeni eğitim teknolojileri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyumlu hâle getirmek hedefiyle baştan aşağı yeniledi.

Millî Eğitim’de dijital devrim! Yeni EBA’da yapay zekâ asistanı geliyor

İşte öne çıkan özellikler...

- Yapay zekâ destekli kişiselleştirme sistemi olacak. Sistem; öğrencinin sınıfını, derslerdeki ilerlemesini, ulaştığı öğrenme çıktılarını, kullandığı içerikleri ve zorlandığı konuları zaman içinde analiz edebilecek.

- Yeni EBA’ya yapay zekâ asistanı entegre edilecek. Asistanın öğrencinin eğitim kademesi ve seviyesini dikkate alması, çocuk kullanıcılar için güvenlik ve fi ltreleme mekanizmalarıyla çalışması planlanıyor. Küfür, hakaret, müstehcenlik ve eğitim dışı içerikler filtrelenecek.

- Yeni sistemde öğrenci okul veya sınıf değiştirse ya da yeni eğitim öğretim yılına başlasa dahi eğitim geçmişi korunacak. Öğrencinin yaptığı çalışmalar, kullandığı içerikler, aldığı notlar ve öğrenme sürecine ilişkin veriler mezuniyete kadar takip edilebilecek.

- Yeni EBA’nın ana ekranında öğrencilerin çalışmalarını takip etmelerine yardımcı olacak bildirimler yer alacak. Sınav tarihinin yaklaşması, yarım bırakılan bir konu gibi durumlarda öğrenciye bildirim gönderilebilecek.

- Yeni EBA’da öğrenme sürecinin daha ayrıntılı izlenebilmesi için Learning Record Store (LRS) adı verilen öğrenme veri tabanı oluşturuldu.

- Bakanlık, EBA’yı 14 Eylül’de öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açmayı planlıyor.

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