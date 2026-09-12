Türkiye’de koruma altında bulunan çocukları Suriye’ye teslim ettiklerini belirten Bakan Göktaş “Diğer çocuk grupları da peyderpey ülkelerine dönecek” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye’nin başkenti Şam’da devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu ailelerine kavuşturdu.

Bakan Göktaş dün Suriye’nin başkenti Şam’da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesinin de bulunduğu birtakım ziyaretlerde bulundu. Temaslarında Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan, yetimhanede ziyaret sonrasında çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yedi Suriyeli çocuğu ailesine kavuşturduk

Göktaş, Türkiye’de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye’de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin olarak “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye Devleti’ne emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık” dedi.

Göktaş, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini belirterek, çocukların üstün yararı

gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini kaydetti. Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye’ye döneceğini ifade eden Göktaş “Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmaların da Suriye Sosyal İşler ve

Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir” ifadelerini kullandı.

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