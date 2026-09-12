Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yedi Suriyeli çocuğu ailesine kavuşturduk

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yedi Suriyeli çocuğu ailesine kavuşturduk

Türkiye’de koruma altında bulunan çocukları Suriye’ye teslim ettiklerini belirten Bakan Göktaş “Diğer çocuk grupları da peyderpey ülkelerine dönecek” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Akif Bülbül
AKİF BÜLBÜL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye’nin başkenti Şam’da devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu ailelerine kavuşturdu.

Bakan Göktaş dün Suriye’nin başkenti Şam’da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesinin de bulunduğu birtakım ziyaretlerde bulundu. Temaslarında Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan, yetimhanede ziyaret sonrasında çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yedi Suriyeli çocuğu ailesine kavuşturduk
Başlık ResmiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yedi Suriyeli çocuğu ailesine kavuşturduk

Göktaş, Türkiye’de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye’de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin olarak “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye Devleti’ne emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık” dedi.

Göktaş, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini belirterek, çocukların üstün yararı
gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini kaydetti. Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye’ye döneceğini ifade eden Göktaş “Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmaların da Suriye Sosyal İşler ve
Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
TEK UMUDU ÇATIŞMA
TEK UMUDU ÇATIŞMA
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
SEVGİLİYE 726 BİN TL HARÇLIK!
İlkay Çiçek’in skandalları bitmiyor
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
ÖFKE DALGALARI KABARIYOR
Siyonist İsrail için alan daralıyor!..
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
BAŞKAN ARADI, KRİZ BİTTİ
Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
BAKIM SİGORTASI HAMLESİ
Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı
"ADAY OLARAK ÖNEREBİLİRİZ"
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
YATIRIMCIYA DEV DESTEK!
100 milyon liraya kadar kredi ve ilave faiz desteği
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
İLK ZİLE TRAFİK AYARI
Okullarda ders saatleri değişti
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
YENİ PROJELER BEKLEYECEK
Kamu yatırımlarında tasarruf dönemi!
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
SEKSENLER ROMANTİZMİ
SEKSENLER ROMANTİZMİ
Z kuşağı yaşamadığı yılların hasreti içinde
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK’da değerlendirmeler: Hizmet etmek isteyene kapımız açık
Erdoğan: Hizmet etmek isteyene kapımız açık
Kaydet
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor! Soykırımcının tek umudu çatışma
Anketlerde dibi gören Netanyahu Türkiye’yi hedef alıyor!
Kaydet
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında!
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında! "Yavaş’ı aday olarak önerebiliriz"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.